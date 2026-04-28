Nessuno vuole eliminare i Promessi sposi dalla scuola Ecco perché vanno studiati al quarto anno

Le nuove linee guida per i licei, ancora in fase di bozza, hanno suscitato discussioni pubbliche sul ruolo dei classici nella didattica. Tra i temi affrontati, si è parlato della collocazione dei Promessi Sposi, che verranno studiati nel quarto anno, per garantire un approccio più approfondito e adeguato. La discussione si concentra sulla scelta di mantenere e valorizzare questi testi nelle scuole superiori.

Le nuove Indicazioni nazionali per i licei, ancora allo stato di bozza, hanno innescato un acceso confronto pubblico sul ruolo dei grandi classici nella scuola italiana. A sollevare le prime polemiche sono state alcune anticipazioni rilanciate da Orizzonte Scuola, secondo cui il nuovo impianto prevederebbe una riorganizzazione delle letture: almeno sei libri nel primo biennio e uno slittamento di opere centrali come I Promessi sposi al quarto anno, mentre la Divina Commedia verrebbe distribuita tra terzo e quarto. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Promessi Sposi al quarto anno? Valditara frena: “Non scherziamo”“ Lo studio dei Promessi sposi sarà ridimensionato? Non è così, non scherziamo ”. Indicazioni nazionali Licei: gli studenti dovranno leggere 6 libri in 2 anni. I promessi sposi slittano al quarto anno, la Divina commedia tra terzo e quartoLa bozza delle nuove Indicazioni nazionali per i licei, pubblicata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, interviene in modo diretto sulle...