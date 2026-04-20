Infortuni sul lavoro | arriva la riforma INAIL ecco cosa cambia

A partire dal 13 maggio 2026, entrerà in vigore una nuova modalità per la gestione dei certificati medici legati agli infortuni sul lavoro, adottando un modello più semplice. La riforma, promossa dall’ente previdenziale, mira a modificare le procedure attualmente in uso. Questa novità interesserà aziende, lavoratori e medici, modificando le modalità di comunicazione e gestione delle pratiche relative ai casi di infortunio.

Dal 13 maggio 2026, la gestione dei certificati medici per gli infortuni sul lavoro subirà una trasformazione radicale attraverso un nuovo modello semplificato introdotto dall’INAIL. La riforma punta a snellire la burocrazia riducendo i campi necessari alla compilazione e razionalizzando le diciture utilizzate dai sanitari, introducendo al contempo l’obbligo di inserire almeno un contatto telefonico o email del dipendente colpito per facilitare le comunicazioni ufficiali. Meno burocrazia e nuove regole per il personale sanitario e le aziende. Il cambiamento che entrerà in vigore a metà maggio impatta direttamente sulla redazione dei documenti medici: il sistema sarà più snello, eliminando i dati non essenziali e accorpando le tipologie di certificato.🔗 Leggi su Ameve.eu

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