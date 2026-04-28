Neon e Narcotraffico | arriva MIA l’erede spirituale di Ozark tra le luci di Miami

È arrivata in streaming la nuova serie crime ambientata tra le luci di Miami, intitolata “M.I.A.”, scritta da Bill Dubuque, noto per aver creato la serie di successo “Ozark”. La produzione si concentra su un mondo dominato dal narcotraffico e dai neon, offrendo uno sguardo su storie di criminalità e ambientazioni notturne. Dubuque, già riconosciuto per il suo lavoro televisivo, torna a proporre un noir contemporaneo.

Il maestro del noir contemporaneo è tornato. Bill Dubuque, già candidato agli Emmy e mente dietro il successo mondiale di Ozark, firma il suo nuovo attesissimo crime drama: M.I.A. La nuova serie debutterà in esclusiva su Paramount+ in Italia il prossimo 7 maggio, portando con sé quell’atmosfera di ambiguità morale e tensione costante che ha reso celebre il lavoro di Dubuque. Composta da nove episodi, la storia ci sposta dalle gelide sponde del Missouri alle calde e pericolose Florida Keys, per poi immergerci nei bassifondi al neon di una Miami mai così oscura. Al centro del racconto troviamo Etta Tiger Jonze, interpretata dall’astro nascente Shannon Gisela.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Neon e Narcotraffico: arriva “M.I.A.”, l’erede spirituale di Ozark tra le luci di Miami Notizie correlate PANLINE: l’erede spirituale di Mirror’s Edge arriva su SteamNegli ultimi anni pochi videogiochi sono riusciti a rappresentare il parkour urbano con la stessa forza di Mirror’s Edge. Emerald Fennell: un cinema gotico sotto le luci a neonQuando scegliamo di approcciarci al cinema della regista britannica Emerald Fennell, si ha l’impressione, con poche scene, di essere davanti a...