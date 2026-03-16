Un nuovo titolo chiamato Panline è stato recentemente reso disponibile su Steam, presentandosi come l’erede spirituale di Mirror’s Edge. Questo gioco si concentra sul parkour urbano, una componente che ha reso celebre il titolo precedente. La sua uscita segna un passo importante nel genere, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi interessati a esperienze di movimento e velocità nel contesto di ambientazioni cittadine.

Negli ultimi anni pochi videogiochi sono riusciti a rappresentare il parkour urbano con la stessa forza di Mirror’s Edge. Il movimento in prima persona, i tetti della città trasformati in percorsi e la sensazione di libertà nel correre tra grattacieli e infrastrutture sono rimasti elementi iconici nel panorama videoludico. Con PANLINE, nuovo titolo disponibile su Steam, sembra emergere un progetto capace di raccogliere quella stessa filosofia, proponendo però un’esperienza più ampia e strutturata. Non si tratta di una semplice imitazione, ma di un gioco che sembra voler reinterpretare quell’idea di movimento urbano inserendola in un contesto più complesso e moderno. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - PANLINE: l’erede spirituale di Mirror’s Edge arriva su Steam

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