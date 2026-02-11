Emerald Fennell | un cinema gotico sotto le luci a neon

Quando si parla di cinema di Emerald Fennell, si ha subito la sensazione di essere di fronte a qualcosa di nuovo. La regista britannica crea atmosfere gotiche che si mescolano con luci a neon, dando vita a un modo di raccontare che cattura subito l’attenzione. Le sue scene sono brevi, dirette, e spesso sorprendono con scelte visive che sembrano uscite da un mondo ibrido tra il classico e il moderno. È un cinema che si fa notare, che non passa inosservato, e che lascia il pubblico con la voglia di scoprire cosa

Quando scegliamo di approcciarci al cinema della regista britannica Emerald Fennell, si ha l'impressione, con poche scene, di essere davanti a qualcosa di assolutamente innovativo. La regista ha una lunga carriera nel mondo del cinema e della televisione. Nata a Londra il 1 ottobre dell'85, Emerald Lilly Fennell ha due anime che pulsano all'unisono: quella gotica, dai lunghi corridoi medioevali, e quella glamour moderna, che si infila le calze a rete o si denuda coraggiosa sotto i riflettori, ma pur sempre, con un piano segreto, un coltello affilato dietro la schiena. Dal teatro studentesco alla prima serie televisiva.

