Il 10 marzo sono iniziate le perquisizioni nello Zorro Ranch, una delle proprietà di Jeffrey Epstein in New Mexico. La polizia ha ispezionato il luogo, noto come “ranch dell’orrore”, dove si sospetta che Epstein abbia trafficato e violentato giovani ragazze. Le indagini riguardano presunti abusi, con testimonianze di vittime che parlano di violenze e somministrazione di sostanze stupefacenti.

Il 10 marzo erano state avviate le perquisizioni nel “ranch dell’orrore” appartenuto a Jeffrey Epstein in New Mexico, una delle residenze dove il finanziere pedofilo avrebbe trafficato e violentato ragazze vittime di tratta. E ora sembrano emergere nuovi elementi: secondo un nuovo rapporto, pubblicato dal New York Post, anche dei giovani ragazzi sarebbero stati e drogati nel ranch. Il dossier include anche altri dettagli, pesantissimi: dall’omicidio al rapimento di neonati sottratti alle mamme dentro l’enorme villa a sud di Santa Fe. “Un uomo ha raccontato di aver incontrato Epstein e di essere stato portato al ranch e drogato. Ha descritto...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Nello Zorro Ranch di Epstein in New Mexico sono stati violentati e drogati anche giovani ragazze”

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