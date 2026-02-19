Due ragazze straniere strangolate e sepolte allo Zorro Ranch per ordine di Epstein | indagine per omicidio in New Mexico

Jeffrey Epstein e una donna chiamata Madam G sono i principali sospettati di aver fatto seppellire due ragazze straniere sulle colline vicino allo Zorro Ranch. Le vittime sono state strangolate e poi nascoste in un luogo isolato, secondo le testimonianze raccolte finora. La polizia sta cercando di capire il motivo di questo gesto e le eventuali connessioni con il noto finanziere. Gli inquirenti hanno trovato tracce di terriccio fresco e resti umani nel punto indicato. La vicenda ora è sotto la lente degli investigatori.

"Da qualche parte, sulle colline fuori dallo Zorro Ranch, due ragazze straniere furono sepolte per ordine di Jeffrey e Madam G ". Questa email, risalente al 2019, è emersa dall'enorme matassa di documenti degli Epstein Files e lo Stato americano del New Mexico ha preso sul serio quella traccia. "Entrambe morirono per strangolamento durante un rapporto sessuale violento e fetish", si legge nel messaggio. Lo Zorro Ranch, a 48 chilometri da Santa Fé, è una delle dimore in cui il finanziere-pedofilo portava le sue vittime. Madam G è verosimilmente Ghislaine Maxwell, compagna e complice nel reclutamento delle ragazzine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Due ragazze straniere strangolate e sepolte allo Zorro Ranch per ordine di Epstein": indagine per omicidio in New Mexico New Mexico approves comprehensive probe of Epstein's Zorro RanchI legislatori del New Mexico hanno approvato una legge per avviare un'inchiesta approfondita su Zorro Ranch, proprietà di Jeffrey Epstein, dopo che si sono verificati numerosi sospetti riguardo alle attività svolte nel sito. "Epstein ha ordinato la sepoltura di due ragazze strangolate nel suo ranch": spunta la mail tra i fileTra i file pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, spunta una mail che riguarda Epstein e il suo ranch.