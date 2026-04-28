L’orrore del Zorro Ranch di Epstein Diversi giovanissimi drogati e violentati

Nuovi dettagli emergono sul ranch Zorro, proprietà dell’ex finanziere Jeffrey Epstein in New Mexico. Secondo fonti investigative, tra le vittime ci sarebbero sia ragazze che giovani ragazzi, alcuni dei quali avrebbero subito abusi e violenze. Le autorità stanno approfondendo le indagini per fare luce su quanto accaduto all’interno della proprietà. Finora, non sono stati resi noti ulteriori nomi o dettagli specifici sui soggetti coinvolti.

Non ci sarebbe solo ragazze ma anche giovani ragazzi tra le vittime nel ranch Zorro di Jeffrey Epstein, in New Mexico. Giovanissimi drogati e violentati. Le accuse, riporta il New York Post, sono contenute in un nuovo rapporto che descrive dettagli raccappriccianti, dall’omicidio al rapimento di neonati sottratti alle mamme dentro il ranch degli “orrori”. «Un uomo ha raccontato di aver incontrato Epstein e di essere stato portato al ranch e drogato. Ha descritto nel dettaglio una scena con diverse ragazze stuprate davanti ai suoi occhi», ha raccontato la deputata democratica Melanie Stansbury in un’intervista a ‘ 60 Minute Australia ‘ citata dal New York Post.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate New Mexico approves comprehensive probe of Epstein’s Zorro RanchSANTA FE, Feb 16 (Reuters) - New Mexico lawmakers on Monday passed legislation to launch what they said was the first full investigation into what... Omicidi misteriosi intorno a Epstein. Riaperte le indagini sullo Zorro ranchC’è una parola che ricorre insistentemente e rende il caso Epstein, se possibile, ancora più scabroso: morte. Panoramica sull’argomento Il ranch dell’orrore (Zorro) in New Mexico: vi si cercano i cadaveri di due vittime di Jeffrey EpsteinPerquisizioni avviate nel ranch dell’orrore appartenuto a Jeffrey Epstein in New Mexico. Come reso noto dalle autorità di questo stato Usa, riporta tra gli altri la Cnn, già dalla giornata di ieri ... blitzquotidiano.it Due ragazze straniere strangolate e sepolte allo Zorro Ranch per ordine di Epstein: indagine per omicidio in New MexicoDa qualche parte, sulle colline fuori dallo Zorro Ranch, due ragazze straniere furono sepolte per ordine di Jeffrey e Madam G. Questa email, risalente al 2019, è emersa dall’enorme matassa di ... quotidiano.net