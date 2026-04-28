Nello Pizza alla conferenza stampa delle famiglie di ragazzi con lo spettro autistico | Un' iniziativa che meritava la giusta attenzione

Questa mattina ho seguito una conferenza stampa organizzata dalle famiglie di ragazzi con sindrome dello spettro autistico. Durante l'incontro, sono stati presentati alcuni progetti e iniziative in corso per sostenere i giovani e le loro famiglie. È stato sottolineato come queste attività abbiano ricevuto poca attenzione e si siano concentrati sulle esigenze pratiche e sui servizi disponibili. L’evento ha coinvolto diversi rappresentanti di associazioni e professionisti del settore.

Questa mattina ho partecipato con grande rispetto e profonda attenzione alla conferenza stampa organizzata dalle famiglie dei ragazzi con sindrome dello spettro autistico.?È stato un momento di ascolto, durante il quale è stata presentata la proposta di intitolare il Centro per l'autismo di Valle.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Partono i percorsi di orientamento e mentoring per ragazzi nello spettro autistico con Art.&T.E.C.A. | FOTOSi rivolge a 211 adolescenti tra 11 e 17 anni, con particolare attenzione a 17 ragazzi nello spettro autistico, integrando arti, mestieri, tecnologia... Leggi anche: Attività inclusive per ragazzi nello spettro autistico al 'Villaggio dei Ragazzi' | FOTO Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Tutti intorno a Pizza. Dopo settimane di coltelli; Serietà ed equilibrio, Nello Pizza è l'uomo giusto per voltare pagina; Conte ad Avellino: Con Nello Pizza un progetto molto serio (Guarda il video); Appello all’ unità del segretario Pd Alaia, in riscontro la conferenza stampa di Avs. Nello Pizza, l’antitesi di Antonio GengaroNello Pizza non è il candidato di Maurizio Petracca alla fascia tricolore del capoluogo. È il candidato di tutto il Pd, del Pd irpino, perché lo ha indicato la Direzione provinciale, del Pd regionale, ... orticalab.it LabTv. . Il M5S battezza l'avvio della campagna elettorale del campo largo ad Avellino con la presenza del presidente nazionale, Giuseppe Conte. Il leader pentastellato parla di progetto politico serio e “benedice” la candidatura a sindaco di Nello Pizza. Mentr - facebook.com facebook