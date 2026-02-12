Partono i percorsi di orientamento e mentoring per ragazzi nello spettro autistico con Art&TECA | FOTO

A Maddaloni sono partiti i percorsi di orientamento e mentoring rivolti ai giovani nello spettro autistico. Il progetto, chiamato Art., durerà due anni e mira a offrire supporto pratico ai ragazzi, aiutandoli a inserirsi nel mondo del lavoro e a sviluppare competenze utili per l’indipendenza. Sono già iniziati incontri e attività che coinvolgono direttamente i giovani e le loro famiglie.

Si rivolge a 211 adolescenti tra 11 e 17 anni, con particolare attenzione a 17 ragazzi nello spettro autistico, integrando arti, mestieri, tecnologia e teatro Ha preso il via a Maddaloni il percorso di orientamento e mentoring dedicato ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico, nell’ambito del progetto biennale Art.&T.E.C.A. – Arti e Talenti in Erba in una Comunità Accogliente. Il primo incontro si è svolto sabato 7 febbraio presso la Fondazione Villaggio dei Ragazzi “Don Salvatore D’Angelo”, coinvolgendo 17 ragazzi e le rispettive famiglie. L’obiettivo è valorizzare le attitudini individuali, sostenere il dialogo tra genitori e figli e costruire percorsi educativi personalizzati e inclusivi.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Art.T.E.C.A. Spettro autistico, cosa prevedono le linee guida, quale ruolo per la scuola? Apprendimento, autonomia, orientamento, inserimento La scuola secondaria di secondo grado avrà un ruolo più centrale nei percorsi di inserimento e autonomia degli studenti con autismo. Il Natale dei ragazzi e ragazze del centro per i disturbi dello spettro autistico Nel cuore del centro per i disturbi dello spettro autistico del distretto 39 dell’Asl Napoli 2 Nord, i ragazzi e le ragazze hanno creato un Natale speciale. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Art.T.E.C.A. Argomenti discussi: Percorsi abilitanti 30, 36, 60 CFU del 2025/26: chi può partecipare, tempi e costi [LO SPECIALE]; Welfare, al via le visite nelle comunità per minori non accompagnati: l’obiettivo è raccontare il successo dell’integrazione oltre i pregiudizi; Univaq, al via i percorsi per l’acquisizione dell’abilitazione all’insegnamento; Vincitori dei concorsi PNRR: a quale percorso abilitante dovranno iscriversi? [Chiarimenti e casi particolari]. Percorsi di legalità a Canistro, partono gli incontri per i più giovani in collaborazione con l’Istituto Mattei di Civitella RovetoCanistro - Il futuro della comunità passa attraverso la consapevolezza dei più giovani. Con questo spirito, il Comune di Canistro, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Enrico Mattei di ... terremarsicane.it Partono i lavori a via Nomentana: l'ex sede municipale diventa casa per il Dopo di noiA distanza di quasi due anni dall'approvazione di uno specifico atto di giunta, l'ex sede tecnica municipale di via Nomentana 423 è pronta per trasformarsi in una casa per persone con disabilità grave ... romatoday.it 6 febbraio - Giornata mondiale dei calzini spaiati Oggi celebriamo la diversità come valore, non come eccezione Alla Cooperativa Intorno a me 1000 colori lavoriamo ogni giorno per accompagnare bambini e famiglie in percorsi che partono dall’unicità - facebook.com facebook

