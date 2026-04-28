Nell' auto e a casa droga soldi e bilancino | arrestato per spaccio

Un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di cocaina, soldi e un bilancino di precisione all’interno della propria auto. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati ulteriori quantitativi di droga. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine che hanno sequestrato anche altri materiali utilizzati per lo spaccio. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri soggetti coinvolti.

Trovato in auto con cocaina, soldi e il bilancino di precisione. E il resto della droga lo teneva in casa. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Desio hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne residente a Desio e con precedenti con l'accusa di detenzione ai fini di.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Pizzaiolo arrestato per spaccio: sequestrati droga e bilancinoArrestato in flagranza di reato un pizzaiolo 52enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione e cessione illecita di... Droga e bilancino in casa, ma nessuna prova di spaccio: il giudice assolve l’imputatoTempo di lettura: < 1 minutoEra stato arrestato nell’aprile scorso con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ma oggi è... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: L'auto arriva e poi parcheggia da sola: Niulinx, il robo-sharing italiano che arriverà nelle nostre città entro 3 anni; Mercato UE dell’auto: a marzo 2026 bene Fiat, Tesla rinasce e BYD fa paura; Due auto demolite, la richiesta d’aiuto e la solidarietà dei lettori. Ora Edoardo torna a sorridere; RC auto: cosa dicono gli ultimi dati IVASS (2019-2024) su premi e sinistri. Muore carbonizzato nell'auto finita fuori strada a SovicilleSOVICILLE – Tragedia nella tarda serata di ieri sulla strada statale 223 di Paganico, nel comune di Sovicille. Poco prima della mezzanotta un violento incidente stradale ha causato il decesso di un uo ... msn.com Travolta dal camion, resta incastrata nell’autoTanta paura e traffico in tilt ieri a Santarcangelo, per il brutto incidente avvenuto poco dopo le 12,30 sulla via Emilia, nel tratto all’altezza del cimitero. Una Fiat Punto guidata da una ... ilrestodelcarlino.it Arriva anche l’apiterapia, nell’offerta turistica del Tigullio. «Un’esperienza di relax molto particolare. Consigliamo di tenere i cellulari spenti e godersi il profumo del miele e della propoli, ascoltando il ronzio di sottofondo», suggerisce ai clienti il personale di “Vi facebook Nell’anno accademico 2020/2021 gli studenti universitari con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) iscritti negli atenei italiani erano 19.616, con un incremento del 22% rispetto all’anno precedente. Rappresentano circa il 2% della popolazione stud… x.com