Droga e bilancino in casa ma nessuna prova di spaccio | il giudice assolve l’imputato
L’imputato è stato assolto perché non sono state trovate prove che dimostrassero attività di spaccio, anche se in casa aveva droga e un bilancino. La vicenda risale ad aprile, quando i carabinieri avevano trovato sostanze stupefacenti e strumenti di misura durante una perquisizione. Tuttavia, il giudice ha deciso che non ci sono elementi sufficienti per condannarlo.
Era stato arrestato nell'aprile scorso con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ma oggi è arrivata l'assoluzione. Protagonista della vicenda è Pietro Cantone, 38 anni, di Benevento. L'uomo era stato tratto in arresto dopo che, nel corso di una perquisizione, erano stati rinvenuti circa 70 grammi di sostanza stupefacente. Nell'abitazione gli investigatori avevano inoltre sequestrato un bilancino di precisione e un coltello con lama annerita, elementi ritenuti compatibili con un'attività di spaccio. La difesa, rappresentata dall'avvocato Antonio Leone, aveva contestato l'impostazione accusatoria, sostenendo l'assenza di elementi concreti idonei a dimostrare la finalità di cessione della sostanza.
