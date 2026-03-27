Pizzaiolo arrestato per spaccio | sequestrati droga e bilancino

Un uomo di 52 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Durante le operazioni, sono stati sequestrati droga e un bilancino di precisione. L’arresto è stato effettuato in un’attività commerciale di ristorazione, dove il soggetto lavorava come pizzaiolo.

Arrestato in flagranza di reato un pizzaiolo 52enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta nella serata di ieri, 26 marzo, dai carabinieri della Stazione di San Nicola La Strada, con l’episodio avvenuto nel territorio di San Marco Evangelista. L’intervento dei militari dell’Arma è scattato nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio. Secondo quanto ricostruito, i carabinieri hanno sorpreso l’uomo subito dopo aver ceduto a un acquirente 0,30 grammi lordi di cocaina, in cambio della somma di 20 euro. L’acquirente è stato immediatamente identificato e successivamente segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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