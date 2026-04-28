Nell’amministrazione Trump c’è aria di maretta Il The Atlantic rivela | Il vicepresidente Vance preoccupato per la gestione del Pentagono da parte di Hegseth

Nell’amministrazione dell’ex presidente si sono diffuse voci di tensioni interne. Un articolo pubblicato da un’agenzia ha riportato che il vicepresidente ha espresso preoccupazioni riguardo alla gestione del Pentagono da parte di un alto funzionario. Al momento si tratta di una semplice indiscrezione, ma la notizia ha già attirato l’attenzione di analisti e osservatori politici.

Per ora è soltanto un’indiscrezione, ma, se confermata, potrebbe avere ripercussioni pesanti sull’amministrazione Trump. Stando a quanto riporta The Atlantic, il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, in incontri a porte chiuse avrebbe più volte messo in discussione la descrizione fin troppo trionfalistica della guerra in Iran fornita dal Dipartimento della Difesa, guidato dal discusso Pete Hegseth. Ma non è tutto. Nel mirino del numero due della Casa Bianca sarebbero finite anche le dichiarazioni del Pentagono che minimizzano il drastico esaurimento delle scorte missilistiche statunitensi, conseguenza proprio del conflitto contro il regime degli ayatollah e denunciato ampiamente dai media americani.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Nell’amministrazione Trump c’è aria di maretta. Il The Atlantic rivela: “Il vicepresidente Vance preoccupato per la gestione del Pentagono da parte di Hegseth” Notizie correlate USA, Vance preoccupato per la gestione del Pentagono sulla guerra in Iran: tensioni smentite da HegsethIl vice presidente degli Stati Uniti JD Vance avrebbe espresso, in via riservata, forti perplessità sulla gestione del Pentagono guidato da Pete... Leggi anche: Pentagono, partita a scacchi tra Vance e Hegseth: la guerra vera non è in Iran Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: La follia di re Donald; Usa, dubbi su gestione Fbi: il direttore Patel teme per il posto; Erratico, assente e sempre ubriaco: il direttore trumpiano dell’Fbi nella bufera; Trump fa scuola: direttore dell'FBI denuncia rivista che lo accusa di amare troppo l'alcool. Nell’amministrazione Trump c’è aria di maretta. Il The Atlantic rivela: Il vicepresidente Vance preoccupato per la gestione del Pentagono da parte di HegsethNell'amministrazione Trump c'è aria di maretta. Il The Atlantic rivela: Vance preoccupato per la gestione del Pentagono di Hegseth ... lanotiziagiornale.it 9 May BIF Brighton Italian Fest After a sold-out debut at the 1st BIF Edition, we’re proud to return as hosts for the Launch Party’s special Fringe Edition—set in the heart of the Atlantic Ocean From 7 PM to midnight, expect a vibrant fusion of live ent facebook