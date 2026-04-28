Nella strategia di Kyiv gli Ugv contano sempre di più Parola di Fedorov

Nella strategia militare di Kyiv, gli Unmanned Ground Vehicles (UGV) stanno assumendo un ruolo sempre più importante. Secondo quanto dichiarato, entro la prima metà del 2026 saranno schierati 25.000 veicoli terrestri senza pilota, il doppio rispetto all’anno precedente. Questi veicoli si occuperanno esclusivamente delle operazioni logistiche nelle prime linee di combattimento.

25.000 di veicoli terrestri unmanned schierati al fronte entro la prima metà del 2026, il doppio dell’anno precedente, che tra le altre cose saranno responsabili del 100% delle operazioni logistiche di prima linea. È questo l’obiettivo che l’Ucraina intende raggiungere entro i primi sei mesi di quest’anno, secondo quanto detto dal ministro della Difesa Mykhailo Fedorov parlando a seguito di un incontro con i produttori nazionali di Unmanned Ground Vehicles (Ugv). Il ministero ha già avviato anche la firma di contratti per il 2027, nel tentativo di garantire continuità alla produzione e stabilità alle aziende del settore. Questo sforzo si inserisce in un investimento più ampio: dall’inizio dell’anno, il ministero della Difesa ha destinato oltre 14 miliardi di hryvnia (circa 330 milioni di dollari) per fornire al fronte più di 181.🔗 Leggi su Formiche.net

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