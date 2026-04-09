L’asse russo-iraniano si muove tra spazio e cyberspazio Parola di Kyiv

Secondo fonti di Kyiv, l’alleanza tra Russia e Iran si estende sia nel settore spaziale che in quello cibernetico. Si sostiene che la Russia abbia fornito supporto in entrambe le aree, coinvolgendo attività nel dominio spaziale e nel cyberspazio. Queste affermazioni sono state divulgate senza dettagli specifici sulle modalità o le tempistiche di questo supporto. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche in un contesto di analisi sulle alleanze tra i due paesi.

Tanto nel dominio spaziale quanto in quello cibernetico il supporto che la Russia avrebbe fornito all’Iran dopo l’avvio dell’offensiva israelo-americana del 28 febbraio è stato alquanto concreto, contribuendo a rendere più efficaci gli attacchi contro obiettivi statunitensi e infrastrutture sensibili nella regione. O perlomeno così dicono i servizi segreti di Kyiv, in un documento visionato da alcuni giornalisti. Nel documento si afferma che tra il 21 e il 31 marzo i satelliti russi avrebbero effettuato almeno 24 missioni di osservazione su 46 obiettivi (basi militari statunitensi e alleate, aeroporti, siti energetici e snodi logistici) distribuiti in 11 Paesi del Medio Oriente. 🔗 Leggi su Formiche.net

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