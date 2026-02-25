Nella Kyiv in lutto i più stanchi sono gli alleati occidentali Ci scrive Calenda

Calenda riferisce che il quarto viaggio in Ucraina è stato motivato dalla persistente crisi umanitaria causata dall'invasione russa. Durante la visita, ha osservato che le difficoltà delle popolazioni locali sono ancora evidenti, mentre le risposte occidentali appaiono sempre più esauste. La stanchezza tra gli alleati si fa sentire, anche se il sostegno internazionale continua a mantenere viva la speranza di una soluzione. La situazione rimane complessa e in evoluzione.

Questo è stato per me il quarto viaggio in Ucraina e ogni volta che torno trovo una situazione con elementi che restano uguali ed elementi che invece cambiano completamente. Parto da ciò che non cambia: la determinazione degli ucraini a non finire in nessun modo sotto il giogo dei russi, a non cedere territori che non siano stati conquistati militarmente, a non riconoscere alcuna vittoria di Putin. Per loro è diventata una questione risorgimentale. Noi pensiamo che l’Ucraina stia facendo – ed è vero – la resistenza. Ma in realtà sta facendo anche il suo risorgimento nazionale. Non cambia, in questo senso, il loro attaccamento alla cultura. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

“Non ci sono parole”: lutto nella musica internazionale per la morte del batterista dei Midnight OilLa comunità musicale internazionale piange la scomparsa del batterista dei Midnight Oil, deceduto all’età di 70 anni dopo una lunga battaglia contro un cancro al pancreas.

John Elkann vende La Stampa, Littizzetto "con un filo d'ansia" gli scrive la letterina: "Non ci sono solo i soldi nel mondo"John Elkann sta finalizzando la vendita del gruppo Gedi, proprietario di La Stampa.