Colleferro L’ambasciatrice del Kosovo SE Nita Shala ospite del Liceo Marconi nell’ambito del progetto Embassy Adoption – Diplomacy Education®

COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Giovedì 19 Marzo l’I.I.S. di Via delle Scienze – Liceo G. Marconi di Colleferro ha accolto con grande entusiasmo e partecipazione la presenza dell’Ambasciatrice della Repubblica del Kosovo in Italia, San Marino e Malta S.E. Nita Shala, nell’ambito del Progetto P.C.T.O. “Embassy Adoption” di Global Acion, che ha quali finalità primaria quello di “costruire ponti tra le comunità locali ed internazionali”. Presso il Liceo Classico-Scientifico e Linguistico G. Marconi di Colleferro il progetto è attivo dal 2022. Nel suo intervento la Dirigente Scolastica ha espresso il suo sentito ringraziamento alle Autorità presenti e profondo onore e viva soddisfazione ha rivolto a S. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro. L’ambasciatrice del Kosovo S.E. Nita Shala ospite del Liceo Marconi nell’ambito del progetto “Embassy Adoption” – Diplomacy Education®

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