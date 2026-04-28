Un legame storico iniziato nel 1977 continua a unire generazioni di talenti spezzini, avendo saputo accompagnare ben venticinque danzatori verso le vette del professionismo internazionale. Eppure, oggi, questa storia d’eccellenza rischia di diventare invisibile proprio nel momento della sua massima espressione. Al centro di questa riflessione si pone la nuova produzione dello Junior Golfo dei Poeti Danza, intitolata ‘Nel Tempo percorsi di danza’, che verrà ospitata sul palcoscenico del Teatro Civico stasera alle 21 e domani mattina alle 10. Si tratta di un evento che, nonostante la sua alta dignità artistica, deve fare i conti con un dato amaro, segnalato dai promotori: il disinteresse di molte scuole e la scarsità di prenotazioni da parte degli istituti cittadini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Nel Tempo percorsi di danza’. Civico, coreografia di denuncia

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