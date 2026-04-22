Durante l’edizione del Grande Fratello Vip, la coreografia della danza del ventre interpretata da Francesca ha suscitato un acceso confronto tra i concorrenti. Alessandra Mussolini ha espresso commenti negativi riguardo alla performance, definendola “una danza orrenda”. La scena ha attirato anche le critiche di Paola Caruso, coinvolgendo quindi più di un concorrente nel dibattito sulla qualità della coreografia.

a coreografia della danza del ventre scatena uno scontro durissimo nella Casa del Grande Fratello. Francesca Manzini finisce al centro delle critiche di Paola Caruso e Alessandra Mussolini. Nella Casa del Grande Fratello si sono accese forti polemiche attorno alla preparazione della coreografia per la puntata di venerdì prossimo. Protagonista della vicenda è stata Francesca Manzini, alla quale è stato affidato il compito di mettere in scena una danza del ventre per il team guidato da Alessandra Mussolini. Prove difficili e prime tensioni nel gruppo Le prove, iniziate ieri e proseguite anche nella mattinata di oggi, hanno subito mostrato diverse criticità.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - “È una danza orrenda”: Alessandra Mussolini critica la coreografia di Francesca al GF Vip

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