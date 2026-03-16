Lazio Milan coreografia censurata in Tevere | la denuncia dei tifosi e il caso scoppiato nel prepartita

Durante il prepartita di Lazio-Milan, una coreografia dei tifosi biancocelesti è stata censurata e vietata dalle autorità. La protesta si è scatenata sui social e tra i supporter, mentre nel settore dello stadio si sono verificati momenti di tensione. La serata all’Olimpico ha visto oltre 50 tifosi coinvolti nella scena, con le immagini della coreografia che sono state rimosse.

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