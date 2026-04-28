Nel telefono non c’è solo il reato c’è la tua vita | i confini che le indagini devono rispettare

A Lecce, alcuni individui si sono presentati in studio cercando di riavere i loro telefoni, mostrando preoccupazione non per le accuse o i materiali sequestrati, ma per i dispositivi stessi. Le autorità stanno conducendo indagini che coinvolgono telefoni cellulari, e si stanno valutando i limiti e le modalità con cui le forze dell'ordine possono accedere ai dati. La questione riguarda anche i diritti delle persone coinvolte e le procedure da seguire nel rispetto delle norme legali.

LECCE - Entrano in studio disperati. Non per le accuse, non per gli altri oggetti sequestrati. Vogliono indietro i loro telefoni. È questo che colpisce l’avvocato Sergio Santese quando incontra per la prima volta i due assistiti fermati di notte con attrezzi da scasso: quella determinazione sproporzionata, quasi viscerale. Non cercano un alibi. Cercano le loro foto, i messaggi, i dati bancari, le conversazioni private, tutto ciò che in un telefono non ha nulla a che fare con un eventuale reato, ma è vita. E quella vita, sostiene il legale, non può essere “sequestrata” senza regole. Avvocato, partiamo dal caso concreto: due suoi assistiti vengono sorpresi di notte con attrezzi da scasso, la polizia li ferma e sequestra anche i loro cellulari.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Emiliana Cantone - Come se non fosse stato mai amore (Cover)

Notizie correlate

La vita "impossibile" di una disabile: "Posti auto riservati sempre occupati e mai nessuno che faccia rispettare le regole"Riceviamo e pubblichiamoMi sono definita disabile stanca perché sono veramente stanca.

Leggi anche: L’addio a Domenico Caliendo nel Duomo di Nola, la madre: “Devono pagare solo quelli che hanno sbagliato”

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Scatta il reato per il detenuto che riceve un telefono cellulare anche se privo della Sim; Chi sono i faccettisti sui social, e perché è ora di smetterla di prenderli sul serio - Vale Tutto; Francesca Barra: A casa ho creato una zona senza smartphone e i ragazzi sono stati i primi a esserne felici; Salvini visita la famiglia nel bosco, uova fresche in regalo: Più socialità qui, senza tv e telefono, che a Roma e Milano.

IL FURTO | Protagonista una coppia di Cremona in visita in città alla figlia studentessa. L’uomo faceva sparire il telefono chiedendo l’elemosina, è stato consegnato alla polizia. facebook