La vita impossibile di una disabile | Posti auto riservati sempre occupati e mai nessuno che faccia rispettare le regole

La vita di una donna disabile a Palermo si fa ogni giorno una lotta contro le barriere e l’inciviltà. I posti auto riservati sono sempre occupati da chi non ne ha diritto, e nessuno interviene per far rispettare le regole. La donna racconta di essere stanca di dover affrontare questa situazione quotidianamente, di fronte all’inefficienza degli uffici e all’indifferenza delle persone. La sua testimonianza mette in luce i problemi concreti che vivono molte persone con disabilità in città.

Mi sono definita disabile stanca perché sono veramente stanca. Stanca dell'inefficienza degli uffici a Palermo, stanca delle persone incivili di cui la città è piena, stanca dei disservizi che questa città offre, potrei continuare all'infinito credo. Ma come è possibile.

