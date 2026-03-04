L’addio a Domenico Caliendo nel Duomo di Nola la madre | Devono pagare solo quelli che hanno sbagliato

Nel Duomo di Nola si sono svolti i funerali di Domenico Caliendo, con la partecipazione della madre Patrizia Mercolino. Durante la cerimonia, la donna ha affermato che solo chi ha commesso errori deve essere ritenuto responsabile, escludendo dall’accusa tutti i medici del Monaldi. La frase ha attirato l’attenzione tra i presenti, mentre si commemorava il defunto.

“Devono pagare solo quelli che hanno sbagliato, non tutti i medici del Monaldi”. Sono le parole di Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo, nel giorno dei funerali nel Duomo di Nola (Napoli). Nella cattedrale, dove è stata allestita la camera ardente, centinaia di persone si sono strette attorno alla famiglia per l’ultimo saluto al bimbo di 2 anni e 4 mesi morto il 21 febbraio dopo l’impianto di un cuore danneggiato che non poteva più battere. Tra i fiori bianchi, davanti alla bara sormontata dalla foto del bambino, è stata adagiata una lettera scritta da un coetaneo. “Ciao Domenico – si legge – sono Andrea. Volevo dirti che ti voglio bene e che ora sei tra gli angeli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

