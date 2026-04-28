Nel Segno del Giglio da record | oltre 14mila visitatori a Colorno

La XXXI edizione di Nel Segno del Giglio si è conclusa a Colorno con oltre 14.000 visitatori provenienti da diverse parti d’Italia. L’evento, svoltosi dal 24 al 26 aprile nella Reggia di Colorno, ha registrato numeri record rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione ha coinvolto il pubblico in tre giorni di esposizioni e iniziative, attirando un’ampia partecipazione di appassionati e visitatori.

Si chiude con numeri da record la XXXI edizione di Nel Segno del Giglio, che dal 24 al 26 aprile ha animato il Reggia di Colorno richiamando oltre 14mila visitatori da tutta Italia. Un risultato che conferma la crescita costante della manifestazione, ormai punto di riferimento per gli.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Alla Reggia di Colorno torna "Nel segno del giglio": tre giorni tra giardini e cultura del verdeNel cuore del Giardino Storico della Reggia di Colorno è in arrivo dal 24 al 26 aprile 2026 "Nel Segno del Giglio". Parmigiano reggiano da record: nel 2025 oltre 180mila visitatori nei caseificiIl Parmigiano Reggiano torna protagonista alla 46ª edizione di BIT - Borsa Internazionale del Turismo di Milano (Rho Fiere, 10-12 febbraio), il... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nel segno del giglio, weekend all'insegna di fiori e piante a Colorno; Nel segno del giglio, immensa bellezza; Nel Segno del Giglio 2026: 24-26 aprile alla Reggia di Colorno; Dal 24 al 26/4 – Nel segno del Giglio 2026 a Colorno. Nel segno del Giglio: fiori, piante e non solo in mostra a Colorno - VideoAlla Reggia di Colorno è in corso Nel segno del Giglio: oltre 150 espositori per la 31ª edizione. Tema 2026 le metamorfosi, tra giardinaggio, cultura, biodiversità e cucina. Domani la conclusione. gazzettadiparma.it Nel Segno del Giglio, la 31esima edizione alla Reggia di ColornoDal 24 al 26 aprile 2026 la natura fiorisce nel parco della magnifica Reggia di Colorno — già residenza di Maria Luigia d’Austria — per la 31esima edizione di Nel Segno del Giglio, storica mostra ... ilrestodelcarlino.it Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio nel segno della continuità amministrativa - facebook.com facebook «Nel segno del giglio», weekend all'insegna di fiori e piante a Colorno - Gazzetta di Parma x.com