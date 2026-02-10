Parmigiano reggiano da record | nel 2025 oltre 180mila visitatori nei caseifici

Da parmatoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, i caseifici del Parmigiano Reggiano si preparano a superare i 180mila visitatori. Un numero che conferma come il turismo enogastronomico continui a essere un punto di forza per questa eccellenza italiana. La 46ª edizione di BIT a Milano ha mostrato quanto il formaggio sia diventato un’attrazione anche per i turisti, non solo per gli appassionati di gastronomia.

Il Parmigiano Reggiano torna protagonista alla 46ª edizione di BIT - Borsa Internazionale del Turismo di Milano (Rho Fiere, 10-12 febbraio), il principale marketplace B2B e B2C per il settore, confermando il turismo enogastronomico come un pilastro fondamentale per la crescita della Denominazione.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

