Nel 1994 si verificò un grave crollo del ponte di Bertonico, che collega i comuni di Castiglione d’Adda e Montodine lungo la provinciale 591. Dopo il collasso, ci furono anni di interventi e lavori di ricostruzione che si conclusero quindici anni più tardi con l’apertura di un nuovo viadotto. La struttura, che attraversa il fiume Adda, rappresenta un punto di collegamento importante per la zona.

Il ponte di Bertonico, che collega Castiglione d’Adda e Montodine lungo la provinciale 591, ha una storia piuttosto travagliata, segnata da una lunga attesa tra il disastro e la rinascita. Il vecchio manufatto, una struttura in calcestruzzo e ferro degli anni Venti, crollò alle 6.40 del 9 novembre 1994. La causa fu una violentissima piena del fiume Adda che, durante la disastrosa alluvione che colpì il Nord Italia in quei giorni, scalzò le fondamenta dei piloni centrali. Per fortuna non ci furono vittime, anche se un furgone finì nel fiume proprio durante il cedimento con i due occupanti, fratello e sorella di Castelleone, che furono fortunatamente tratti in salvo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nel 1994 il drammatico collasso. Il nuovo viadotto dopo 15 anni

Notizie correlate

Furlo, 15 anni dopo: Giustizia per la famiglia Mugnolo, oltre 500mila euro di risarcimento per la caduta nel viadotto.Quasi quindici anni dopo la tragedia, un tribunale ha stabilito un risarcimento di oltre mezzo milione di euro per la famiglia di Gianluca Mugnolo,...

Leggi anche: Dopo 15 anni, il Cholo Simeone può lasciare l’Atletico Madrid: ha rotto con il nuovo ds Alemany