Furlo 15 anni dopo | Giustizia per la famiglia Mugnolo oltre 500mila euro di risarcimento per la caduta nel viadotto

Gianluca Mugnolo, 40 anni, è morto nel dicembre del 2011 cadendo dal viadotto del Furlo, in provincia di Pesaro e Urbino, e oggi, quasi quindici anni dopo, la famiglia riceve giustizia con un risarcimento di oltre 500mila euro. La causa è stata avviata per responsabilità nella gestione della sicurezza del ponte, che secondo i giudici avrebbe presentato evidenti carenze. Un dettaglio che distingue questa sentenza è la condanna specifica alla società che gestisce l’autostrada, ritenuta responsabile delle condizioni del viadotto in quel giorno.

Furlo, la Caduta nel Ghiaccio: Dopo Quindici Anni, la Giustizia per la Famiglia di Luca Mugnolo. Quasi quindici anni dopo la tragedia, un tribunale ha stabilito un risarcimento di oltre mezzo milione di euro per la famiglia di Gianluca Mugnolo, il quarantenne che perse la vita precipitando dal viadotto del Furlo, in provincia di Pesaro e Urbino, nel dicembre del 2011. La sentenza, emessa dal Tribunale civile di Urbino, chiude un lungo e doloroso percorso giudiziario, segnato da colpi di scena e dalla ricerca di accertare le responsabilità in una vicenda complessa e drammatica. La Tragedia sul Viadotto: Una Notte di Ghiaccio e Nebbia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Gianluca Mugnolo, 44 anni di Tavullia e figlio della nota guaritrice Rita Cutolo, è precipitato dal viadotto del Furlo lo scorso 10 febbraio, probabilmente a causa di un malore improvviso che lo ha colto mentre attraversava la strada.

Pietrasanta, Lucca, 13 febbraio 2026 – La famiglia di Maria Rossi, donna di 68 anni morta di epatite C dopo un calvario che è durato quasi 50 anni, riceve un maxi risarcimento di oltre 1,2 milioni di euro.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Gianluca precipitò dal viadotto del Furlo, era il figlio di Rita Cutolo: maxi risarcimento alla famiglia; Il figlio morì cadendo nel vuoto. Maxi risarcimento a Rita Cutolo; Gianluca precipitò dal viadotto del Furlo era il figlio di Rita Cutolo | maxi risarcimento alla famiglia; Il figlio morì cadendo nel vuoto Maxi risarcimento a Rita Cutolo.

Centro Ippico ASD Eden Urbino. . L’Eden dei Cavalli – Urbino Dalle riviste Il Mio Cavallo e Vivere Country Wild Horses Trekking Riserva Naturale della Gola del Furlo Marche (tra i più belli trekking a da fare in Italia) Centro Ippico Asd Eden Urbino U - facebook.com facebook