Dopo 15 anni il Cholo Simeone può lasciare l’Atletico Madrid | ha rotto con il nuovo ds Alemany

Il tecnico Diego Simeone rischia di lasciare l’Atletico Madrid dopo 15 anni di collaborazione. La causa principale è la rottura con il nuovo direttore sportivo Alemany, che ha portato a tensioni tra le parti. Fonti vicine alla squadra rivelano che il rapporto si è deteriorato negli ultimi mesi, influenzando le decisioni future. La società non ha ancora confermato ufficialmente nulla, ma i segnali indicano che potrebbe essere vicina una svolta. La prossima stagione potrebbe segnare un nuovo capitolo per il tecnico argentino.

Il Cholo Simeone potrebbe non essere più sulla panchina dell'Atletico Madrid. Lo scrive La Dernier Heure che ipotizza un addio dopo la scadenza del contratto del 2027. Il motivo sarebbe la guerra tra il tecnico ed il nuovo direttore sportivo. Scrive il quotidiano belga "Il regno di El Cholo – arrivato nel 2011 all'Atletico di Madrid – il cui contratto scade nel 2027, è più che mai minacciato. La domanda se sarà ancora sulla panchina madrilena la prossima stagione si fa sempre più pressante. Il motivo? Perché Marca ha evocato l'esistenza di una clausola nel suo contratto che permetterebbe alle due parti di separarsi già quest'estate.