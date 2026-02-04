Parcheggi così non va Le proposte di Forza Italia
A Bastia Umbra, i residenti e i commercianti si lamentano dei parcheggi intorno al centro storico. Le proposte di Forza Italia puntano a riorganizzare gli spazi, rendendo più facile trovare un posto, più giusto e più funzionale per tutti. La questione resta aperta e ancora tutta da definire.
BASTIA UMBRA - Sosta nelle aree limitrofe al centro storico, serve una riorganizzazione più semplice, equa e funzionale. E’quanto sostengono la segreteria comunale di Forza Italia Bastia e il consigliere comunale Moreno Ricci (foto) secondo i quali eliminare la sosta a pagamento intorno al centro cittadino, potrebbe favorire le attività che vi operano, fatto dimostrato dai periodi in cui l’attuale amministrazione ha reso quegli stalli gratuiti. "La riqualificazione di Piazza Mazzini - dice Forza Italia - ha comportato l’eliminazione di circa 90 posti auto di cui circa 60 a pagamento e gli altri a disco orario. 🔗 Leggi su Lanazione.it
