Parcheggi così non va Le proposte di Forza Italia

A Bastia Umbra, i residenti e i commercianti si lamentano dei parcheggi intorno al centro storico. Le proposte di Forza Italia puntano a riorganizzare gli spazi, rendendo più facile trovare un posto, più giusto e più funzionale per tutti. La questione resta aperta e ancora tutta da definire.

BASTIA UMBRA - Sosta nelle aree limitrofe al centro storico, serve una riorganizzazione più semplice, equa e funzionale. E’quanto sostengono la segreteria comunale di Forza Italia Bastia e il consigliere comunale Moreno Ricci (foto) secondo i quali eliminare la sosta a pagamento intorno al centro cittadino, potrebbe favorire le attività che vi operano, fatto dimostrato dai periodi in cui l’attuale amministrazione ha reso quegli stalli gratuiti. "La riqualificazione di Piazza Mazzini - dice Forza Italia - ha comportato l’eliminazione di circa 90 posti auto di cui circa 60 a pagamento e gli altri a disco orario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il segretario di Forza Italia, Elleni, si esprime sulla situazione delle piscine Pedersoli, evidenziando la necessità di ridimensionare il progetto e di chiarire gli obiettivi futuri.

Rieti, la proposta sul piano sosta: «Strisce bianche sui viali e tagliando con agevolazioni per i residenti»RIETI - «I parcheggi blu di viale Morroni e viale Canali vanno trasformati in bianchi, a supporto dei pendolari e, in centro storico, è necessario ripristinare gli abbonamenti a favore dei residenti».

