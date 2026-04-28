neghelli e case brancazzi in consiglio

Giovedì il consiglio comunale di Orbetello si riunirà per approvare una variazione di bilancio di circa 4,7 milioni di euro. Le risorse saranno destinate a interventi su alcune aree del territorio, tra cui il giardino della scuola elementare di Neghelli e la viabilità di Case Brancazzi. La deliberazione riguarda specificamente l’assegnazione di fondi per questi progetti.

ORBETELLO "Giovedì il consiglio comunale sarà chiamato a votare una variazione di bilancio pari a 4 milioni e 700 mila euro, nuove somme che l’amministrazione potrà investire per opere importanti tra cui il giardino della scuola elementare di Neghelli e la viabilità di Case Brancazzi ". A dare l’annuncio il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti (foto). "La variazione – spiega il primo cittadino - si divide tra parte corrente e parte in conto capitale. In questa variazione si trovano anche le somme destinate a due opere per cui si sono tenuti due importanti incontri. Il primo riguardava la riqualificazione del giardino della scuola elementare di Neghelli e era presente anche il vicesindaco Chiara Piccini, che detiene la delega all’Istruzione, in accordo con il senatore Roberto Berardi, consigliere delegato ai lavori pubblici.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Variazione di bilancio del Comune di Orbetello: in arrivo un nuovo giardino per la scuola di Neghelli e interventi sulla strada tra Case Brancazzi e Albinia - facebook.com facebook

Il 30 aprile il consiglio comunale sarà chiamato a votare una variazione di bilancio pari a 4 milioni e 700 mila euro, che l'amministrazione potrà investire per opere come il giardino della scuola elementare di Neghelli e la viabilità di Case Brancazzi. #Orbet x.com