Il 30 aprile il Consiglio comunale di Orbetello esaminerà una variazione di bilancio di circa 4,7 milioni di euro. La somma, approvata, potrà essere destinata a diversi interventi pubblici, tra cui lavori nel giardino della scuola elementare di Neghelli e interventi sulla viabilità nelle zone di Case Brancazzi. La decisione riguarda l’approvazione di fondi aggiuntivi che verranno utilizzati per migliorare alcuni servizi e infrastrutture del territorio.

ORBETELLO "Il 30 aprile il Consiglio sarà chiamato a votare una variazione di bilancio pari a 4 milioni e 700 mila euro, nuove somme che l’amministrazione potrà investire per opere importanti tra cui il giardino della scuola elementare di Neghelli e la viabilità di Case Brancazzi". A dare l’annuncio il sindaco Andrea Casamenti (foto). "La variazione – spiega il primo cittadino - si divide tra parte corrente e parte in conto capitale. All’interno di questa variazione si trovano anche le somme destinate a due opere per cui proprio ieri mattina si sono tenuti due importanti incontri. Il primo sulla riqualificazione del giardino della scuola elementare di Neghelli ed era presente anche il vicesindaco Chiara Piccini, che detiene la delega all’istruzione, in accordo con il senatore Roberto Berardi, consigliere delegato ai lavori pubblici.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Case Brancazzi-Albinia, ci sono i soldi

Notizie correlate

Case Brancazzi. Passi in avanti del progettoPassi in avanti per la realizzazione della nuova viabilità tra Case Brancazzi e il centro abitato di Albinia con il frazionamento catastale della...

Leggi anche: Carnevaletto da Tre Soldi ’L’Ultimo custode’ è il primo. Vince in carro di Albinia

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Case Brancazzi-Albinia, ci sono i soldi; Presentazione del progetto Passi verso il futuro.

La viabilità alternativa all’Aurelia: Case Brancazzi, nessun ritardo. Il Comune sta rispettando i tempiL’attività programmata sta procedendo come concordato e celermente. E’ quanto dice il sindaco Andrea Casamenti in merito alla realizzazione della viabilità alternativa tra Case Brancazzi ed Albinia. lanazione.it

Case Brancazzi, sopralluogo di Comune e Aeronautica militareSopralluogo congiunto del Comune e dell’Aeronautica Militare per garantire la realizzazione della viabilità alternativa per i residenti di Case Brancazzi. E’ quanto annuncia il sindaco, Andrea ... lanazione.it

Variazione di bilancio: le somme saranno destinate al nuovo giardino della scuola elementare di Neghelli e al collegamento Case Brancazzi di Albinia - #IlGiunco facebook