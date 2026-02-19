Case Brancazzi Passi in avanti del progetto

Il progetto a Case Brancazzi ha fatto progressi significativi, dopo il frazionamento catastale della zona interessata. Questa operazione rende più chiara la suddivisione tra proprietà pubbliche e private. Inoltre, i responsabili hanno inviato il progetto di separazione degli spazi all’Aeronautica militare. La nuova viabilità tra Case Brancazzi e il centro di Albinia si avvicina a una fase concreta, con i lavori pronti a partire non appena tutte le approvazioni arriveranno. La comunità aspetta aggiornamenti sullo sviluppo dell’intervento.

Passi in avanti per la realizzazione della nuova viabilità tra Case Brancazzi e il centro abitato di Albinia con il frazionamento catastale della particella demaniale interessata dall'intervento e la presentazione all' Aeronautica militare del progetto di separazione fattuale degli spazi. Si è tenuto un incontro tra Comune di Orbetello, Demanio e Aeronautica militare per fare il punto sul progetto volto alla realizzazione della viabilità interna che deve collegare località Case Brancazzi e il centro abitato di Albinia. In rappresentanza del Comune di Orbetello è intervenuto il consigliere delegato ai lavori pubblici, il senatore Roberto Berardi (nella foto).