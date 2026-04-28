Nella lista dei giocatori potenzialmente cedibili entro il 30 giugno, Evan N'Dicka figura tra i nomi più probabili. Si discute di una percentuale sul suo cartellino che potrebbe andare alla società proprietaria in caso di futura cessione. La questione riguarda il rispetto dei parametri del Fair Play Finanziario e le strategie di mercato della squadra. Al momento, non ci sono annunci ufficiali sulla trattativa o sui dettagli dell'eventuale accordo.

Nella lista dei papabili per una cessione da effettuare entro il 30 giugno per rientrare nei paletti del Fair Play Finanzario il nome di Evan N'Dicka è tra quelli più in alto. Il difensore ivoriano è arrivato a parametro zero durante l'era Pinto, che per averlo ha «solo» pagato una commissione da 4 milioni al suo procuratore. L'ammortamento residuo a bilancio dopo tre anni alla Roma è quindi molto basso e un suo addio garantirebbe una sostanziosa plusvalenza. Con un però. Nell'accordo del giugno 2023 è infatti inserita una clausola specifica che garantisce al centrale il 20% della cifra incassata dal club giallorosso per la sua partenza. Un patto che si vede di frequente con i calciatori che si muovono a scadenza di contratto.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - N'Dicka e quella percentuale sul suo cartellino in caso di cessione

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