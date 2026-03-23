Alle 19 di ieri in Umbria ha votato il 42,13% degli aventi diritto, con leggera prevalenza nel Perugino rispetto al Ternano. In provincia di Perugia per il referendum costituzionale confermativo sulla giustizia ha raggiunto le urne il 42,33% degli elettori, il 41,54 in provincia di Terni. Percentuali comunque superiori a quella del dato nazionale che si ferma, sempre alle 19 di ieri, al 38,90. In ordine sparso, nella provincia ternana si segnala il comune di Orvieto dove la percentuale dei votanti ha toccato il 45,66%; a Città di Castello al voto il 43.89%. A mezzogiorno la precentuale dei votanti era stata del 14,45 in provincia di Perugia e del 14,11 in quella di Terni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Referendum, l’Umbria al voto. Alle urne una percentuale più alta di quella media nazionale

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