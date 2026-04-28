NBA Suigo e Ferrari si candidano al Draft 2026

Due atleti italiani hanno annunciato la loro candidatura al Draft NBA del 2026. Si tratta di Francesco Ferrari e Luigi Suigo, che sono stati inseriti nella lista degli “early entry” pubblicata dalla lega. Questa scelta permette loro di partecipare alle prossime fasi di selezione e di essere valutati dagli scout americani prima del processo ufficiale. La loro presenza rappresenta un passo importante verso un possibile ingresso nel campionato statunitense.

C’è anche un po’ d’Italia nel primo grande snodo verso il NBA Draft 2026. Nella lista degli “early entry” pubblicata dalla NBA compaiono infatti due azzurri: Francesco Ferrari e Luigi Suigo. Un segnale importante per il movimento cestistico nazionale, che torna a farsi vedere tra i prospetti che ambiscono al salto nel massimo campionato del mondo. I due italiani si uniscono a una lista di 71 candidati che sognano di sentir pronunciare il proprio nome il 23 e 24 giugno al Barclays Center di Brooklyn. Ma cosa significa, concretamente, essere inseriti nella “early-entry list”? Si tratta dell’elenco dei giocatori – spesso giovani talenti internazionali o universitari – che dichiarano ufficialmente la propria eleggibilità anticipata al Draft.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA, Suigo e Ferrari si candidano al Draft 2026 Notizie correlate Suigo si dichiara per il Draft 2026: il lungo azzurro punta all'NbaLuiso Suigo, centro classe 2007, si è dichiarato eleggibile al draft Nba 2026, che si terrà tra il 23 e il 24 giugno. Leggi anche: Basket: Luigi Suigo dichiara l’eleggibilità per il draft NBA 2026 Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Early entry list NBA Draft 2026, ci sono Luigi Suigo e Francesco Ferrari; Francesco Ferrari e Luigi Suigo entrano nel Draft NBA 2026; NBA Draft 2026, oltre a Suigo c’è un altro italiano tra i giocatori eleggibili; Due azzurri tra i 71 candidati alla early entry per il Draft NBA 2026. Francesco Ferrari e Luigi Suigo entrano nel Draft NBA 2026Ci sono due italiani al Draft NBA 2026: entrano Francesco Ferrari e Luigi Suigo. I due avranno tempo fino al 13 giugno per decidere se restare o meno nel Draft NBA 2026, in programma il 23 e ... pianetabasket.com NBA, Suigo sogna il salto oltreoceano: il giovane azzurro si dichiara al prossimo DraftTra i migliori prospetti del nostro basket, Luigi Suigo, classe 2007 cresciuto nel vivaio dell’Olimpia Milano e nell’ultima stagione a Belgrado con il Mega Superbet, ha deciso di tentare il grande sal ... sport.sky.it FERRARI E SUIGO AL DRAFT facebook Due talenti italiani fra i 71 che si sono dichiarati come "early entrants" per il Draft NBA 2026 Francesco Ferrari (2005, Virtus Bologna) Luigi Suigo (2005, C, Mega) #NBA #NBADraft x.com