Basket | Luigi Suigo dichiara l’eleggibilità per il draft NBA 2026

Luigi Suigo, giocatore nato nel 2006 e attualmente in forza al Mega Belgrado, ha annunciato la sua intenzione di partecipare al draft NBA del 2026. La scelta di inserirsi in questa selezione gli consente di essere preso in considerazione dalle squadre della lega statunitense. Suigo ha deciso di rendere pubblica la sua volontà di essere valutato a livello professionale, puntando a una possibile chiamata futura.

Luigi Suigo ha deciso: si dichiara per il draft NBA 2026. Il classe 2006 attualmente al Mega Belgrado ha inserito il proprio nome in una situazione nella quale ha tutte le possibilità di essere notato. A riportarlo DraftExpress, tramite le agenzie Sigma Sports ed Excel Sports. Suigo, che attualmente sta giocando in Lega Adriatica, mantiene a oggi una media di 19 minuti con 8.1 punti, 5.3 rimbalzi e 1 stoppata. Diverse le sue performance importanti nel contesto della squadra che, storicamente, cura in modo particolare la crescita di giovani cestisti destinati poi a un grande futuro. Da quelle parti sono passati anch e Nikola Jokic, Boban Marjanovic, Vasilije Micic, Ivica Zubac, Timothé Luwawu-Cabarrot e Nikola Pekovic solo per citarne alcuni.🔗 Leggi su Oasport.it

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