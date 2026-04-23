Suigo si dichiara per il Draft 2026 | il lungo azzurro punta all' Nba

Suigo ha annunciato la sua volontà di partecipare al Draft NBA 2026. Il giocatore, nato nel 2007 e attualmente in forza al Mega Belgrado in Serbia, ha 19 anni. È considerato uno dei talenti più promettenti tra i giovani atleti della sua generazione. La sua carriera si sta sviluppando in Europa, dove si distingue come uno dei prospetti più interessanti per il prossimo futuro.

Luiso Suigo, centro classe 2007, si è dichiarato eleggibile al draft Nba 2026, che si terrà tra il 23 e il 24 giugno. Il talento azzurro è cresciuto nelle giovanili dell'Olimpia Milano, e quest'anno ha giocato al Mega Belgrado, una squadra serba che si concentra sullo sviluppo di talenti in ottica Nba o Ncaa. La traiettoria di Suigo punta dritto agli Stati Uniti, e al lungo, 221 centimetri, non mancano le offerte dal college, anzi. Suigo ha chiuso questa stagione con 8.1 punti, 5.3 rimbalzi di media in Aba (la Lega Adriatica), in poco meno di 20' a partita. I siti che simulano il draft lo posizionano tra la fine del primo giro e inizio del secondo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Suigo si dichiara per il Draft 2026: il lungo azzurro punta all'Nba Notizie correlate Leggi anche: Basket: Luigi Suigo dichiara l’eleggibilità per il draft NBA 2026 Sogno NBA: il talento Luigi Suigo punta al Draft dopo la Serbia?? Cosa sapere Luigi Suigo dichiara l'eleggibilità per il Draft NBA 2026 dopo l'esperienza al Mega Basket. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Luigi Suigo si dichiara per il draft NBA 2026; Luigi Suigo si dichiara eleggibile per il Draft NBA 2026: l’Italia sogna un nuovo azzurro nella lega americana; Basket: Luigi Suigo dichiara l’eleggibilità per il draft NBA 2026; NBA, Suigo sogna il salto oltreoceano: il giovane azzurro si dichiara al prossimo Draft. Basket: Luigi Suigo dichiara l’eleggibilità per il draft NBA 2026Luigi Suigo ha deciso: si dichiara per il draft NBA 2026. Il classe 2006 attualmente al Mega Belgrado ha inserito il proprio nome in una situazione nella ... oasport.it NBA, Suigo sogna il salto oltreoceano: il giovane azzurro si dichiara al prossimo DraftTra i migliori prospetti del nostro basket, Luigi Suigo, classe 2007 cresciuto nel vivaio dell’Olimpia Milano e nell’ultima stagione a Belgrado con il Mega Superbet, ha deciso di tentare il grande sal ... sport.sky.it Basket: Luigi Suigo si rende eleggibile per il draft NBA. Il classe 2007 cerca la chance americana x.com Basket: Luigi Suigo si rende eleggibile per il draft NBA. Il classe 2007 cerca la chance americana - facebook.com facebook