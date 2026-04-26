nba un super gilgeous alexander porta i thunder sul 3 0 desunmu strapazza i nuggets

Nella notte NBA, Oklahoma City Thunder ha consolidato la serie contro i Nuggets vincendo la terza partita con una prestazione super di Gilgeous-Alexander, portando la squadra sul 3-0. Parallelamente, Desunmu ha dominato con la sua prestazione i Nuggets, contribuendo alla vittoria dei Thunder. I playoff NBA vedono le due squadre ancora in corsa, con Oklahoma City molto vicina alla qualificazione alle fasi successive.

Oklahoma Citry (Stati Uniti), 26 aprile 2026 - Prosegue a due velocità opposte il cammino di Oklahoma City Thunder e Detroit Pistons, approdate ai playoff NBA da teste di serie numero uno dei tabelloni di Western ed Eastern Conference. I Thunder sono ormai ad un passo dall’approdo in semifinale: nella notte, al Mortgage Matchup Center di Phoenix, i campioni in carica hanno infatti messo a segno il punto del 3-0 nella serie contro i Suns, sconfitti 121-109. Un successo su cui c’è il marchio inconfondibile del solito S hai Gilgeous-Alexander, il quale ha squadernato la sua miglior prestazione in questi playoff mettendo a referto ben 42 punti con un chirurgico 1518 dal campo, 8 assist e 3 rimbalzi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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