NBA il recap | schiacciata assurda di Jamal Jalen Duran superato così

Da gazzetta.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Orlando Magic e Detroit Pistons, si è vista una schiacciata spettacolare di Jamal Cain, che ha superato Jalen Duran con un salto impressionante. La giocata ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei commentatori presenti. La partita prosegue con entrambe le squadre in lotta per i punti, mentre Cain si distingue con questa azione.

La gara tra Orlando Magic e Detroit Pistons è illuminata da una schiacciata senza senso di Jamal Cain, che supera Jalen Duran con un salto impressionante. Rivivi le azioni migliori dei playoff Nba.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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