NBA il recap | schiacciata assurda di Jamal Jalen Duran superato così

Nella partita tra Orlando Magic e Detroit Pistons, si è vista una schiacciata spettacolare di Jamal Cain, che ha superato Jalen Duran con un salto impressionante. La giocata ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei commentatori presenti. La partita prosegue con entrambe le squadre in lotta per i punti, mentre Cain si distingue con questa azione.

La gara tra Orlando Magic e Detroit Pistons è illuminata da una schiacciata senza senso di Jamal Cain, che supera Jalen Duran con un salto impressionante. Rivivi le azioni migliori dei playoff Nba.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - NBA, il recap: schiacciata assurda di Jamal, Jalen Duran superato così Notizie correlate NBA, i risultati della notte (28 marzo): Nikola Jokic e Jamal Murray trascinano i Nuggets, Heat ko contro i Cavaliers. Successi per Celtics, Lakers e ThunderUna lunga notte quella terminata da poche ore per la NBA, con ben dieci partite andate in scena per la regular season 2025-2026: andiamo a fare un... Jalen Green sulla sirena: decide Phoenix-Orlando cosìLa top 5 delle giocate della notte Nba vede in testa Jalen Green, che con un tiro allo scadere consente ai Phoenix Suns di battere gli Orlando Magic...