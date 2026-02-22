Jalen Green sulla sirena | decide Phoenix-Orlando così

Jalen Green ha deciso il risultato di Phoenix-Orlando con un tiro sulla sirena. La sua conclusione ha portato i Suns alla vittoria dopo due tempi supplementari, lasciando gli Orlando Magic senza possibilità di recupero. Green ha dimostrato freddezza in un momento decisivo, segnando il canestro che ha concluso una partita combattuta. La scena si è svolta davanti a un pubblico in piedi, con il giocatore che ha festeggiato subito il suo colpo decisivo.

© Gazzetta.it - Jalen Green sulla sirena: decide Phoenix-Orlando così

