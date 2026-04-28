Navi ai raggi X | così la Guardia Costiera difende il respiro di Genova

A Genova, i controlli sulle navi si traducono in verifiche con raggi X che coinvolgono i fumaioli delle imbarcazioni. I residenti nelle zone portuali sono abituati a vedere il fumo bianco o nero uscire da queste strutture, ma spesso si tratta di un segnale di attività di controllo in corso. La Guardia Costiera effettua queste operazioni per monitorare le emissioni e garantire il rispetto delle normative ambientali.

Non chiamateli solo ‘controlli’, per i genovesi (e in particolare i tanti che vivono davanti alle zone portuali) il fumo bianco o nero che esce dai fumaioli delle navi non è solo un panorama: è una preoccupazione quotidiana. Ma i dati del rapporto annuale 2025 della Capitaneria di Porto di Genova.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Notizie correlate

"Siamo eroi", la guardia costiera si racconta ai ragazzi dell’Associazione Italiana Persone DownI soccorritori marittimi hanno infatti mostrato alcune delle dotazioni speciali utilizzate durante gli interventi in mare.

«Oltre la pubblica sicurezza: il ruolo strategico delle Capitanerie di porto Guardia CostieraIl Corpo svolge un ruolo esclusivo e specializzato nel contrasto al traffico illecito dei rifiuti, come previsto dall’art.