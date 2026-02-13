Il nome di Paolo Fedele compare perché ha scritto un articolo che mette in luce il ruolo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera, un fatto nato dal confronto tra esperti del settore. La discussione si è accesa dopo che un sindacalista con oltre vent’anni di esperienza ha evidenziato come il personale della Guardia Costiera svolga funzioni di pubblica sicurezza. Un dettaglio concreto è che le Capitanerie intervengono spesso in situazioni di emergenza in mare, oltre a garantire la sicurezza delle coste.

di Paolo Fedele * Questo intervento nasce non da una proposta casuale, ma dal dibattito recente in cui ha preso la parola un sindacalista proveniente da una lunga e ventennale esperienza nella rappresentanza militare, sottolineando la necessità di riconoscere il personale delle Capitanerie di porto – Guardia costiera come operante in ambito di pubblica sicurezza. Pur condividendo l’importanza del riconoscimento come personale di pubblica sicurezza, il nostro punto di vista guarda a una prospettiva più ampia: le Capitanerie di porto non svolgono solo funzioni di pubblica sicurezza, ma esercitano già quotidianamente attività di polizia giudiziaria, amministrativa, vigilanza specialistica, controllo del territorio marittimo e portuale, prevenzione e contrasto degli illeciti, salvaguardia della vita umana e tutela ambientale, in particolare nella gestione dei rifiuti marini. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - «Oltre la pubblica sicurezza: il ruolo strategico delle Capitanerie di porto Guardia Costiera

