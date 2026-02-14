Balla coi lupi | tutto quello che c’è da sapere sul film

Kevin Costner ha portato sullo schermo il film “Balla coi lupi” sabato 14 febbraio 2026, alle 21:20 su Rai 3, dopo aver deciso di condividere la storia del film con il pubblico televisivo. La pellicola, ambientata nel XIX secolo, racconta le avventure di un ufficiale dell’esercito americano che si integra con una tribù di Sioux, un percorso che ha attirato l’attenzione di molti appassionati di western. La serata intende offrire agli spettatori un viaggio nel selvaggio West, con scene che riprendono paesaggi naturali vastissimi e un cast che include anche alcuni attori emergenti.

Balla coi lupi: trama, cast e streaming del film su Rai 3. Questa sera, sabato 14 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Balla coi lupi (Dances with Wolves), film western del 1990 diretto ed interpretato da Kevin Costner. La pellicola, tratta dall’omonimo romanzo di Michael Blake, autore anche della sceneggiatura, ha vinto sette premi Oscar, tra cui quello per il miglior film e miglior regista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nel 1863, durante la Guerra di secessione, il tenente John Dunbar è un ufficiale dell’Esercito Unionista di stanza in Tennessee. L’uomo, in seguito ad una grave ferita che lo condannerebbe all’amputazione di un piede, cerca la morte davanti alla linea nemica, ma il suo gesto estremo sblocca la situazione di stallo fra i due eserciti che si fronteggiano a poche decine di metri, risolvendo la battaglia a favore dell’Esercito Unionista. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it

