NAStartUp 122° appuntamento a Napoli | startup e giornalismo si incontrano al Sugc

Mercoledì 30 aprile alle 18, nel centro storico di Napoli, si terrà il 122° incontro di NAStartUp. L'evento si svolgerà presso la sede del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania, vicino a Piazza del Gesù Nuovo. Si tratta di un appuntamento mensile dedicato all’incontro tra startup e giornalismo, che torna a svolgersi nella sua sede tradizionale nel cuore della città.

Mercoledì 30 aprile, ore 18, centro storico di Napoli. Nei pressi di Piazza del Gesù Nuovo, nella sede del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania, NAStartUp torna a casa per il suo 122° appuntamento mensile. Dodici anni. Non sono pochi, per un ecosistema come quello delle startup nel Mezzogiorno, dove le iniziative spesso nascono con entusiasmo e si spengono nel silenzio. NAStartUp ha fatto il contrario: ha costruito nel tempo, con metodo, un modello di accelerazione aperto e gratuito che tiene ancora. Il merito è di Antonio Prigiobbo, il direttore che ha avuto l’intuizione — nel 2014 — di puntare sulla contaminazione tra mondi. Giornalismo, impresa, innovazione, cultura: non come compartimenti stagni ma come vasi comunicanti.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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