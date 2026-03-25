NAStartUp riparte da Napoli | al via la 25ª stagione tra AI robotica e design

NAStartUp riparte da Napoli con la sua venticinquesima stagione, iniziando con il 121° evento mensile programmato per mercoledì 25 marzo alle 18:00. La manifestazione rappresenta una delle iniziative più durature nel settore dell'innovazione nel Mezzogiorno, dedicata a temi come intelligenza artificiale, robotica e design. L’evento si svolge in una location della città, coinvolgendo partecipanti e relatori provenienti da diversi ambiti.

NAStartUp torna e lo fa in grande stile. Oggi, mercoledì 25 marzo, alle ore 18:00, prende il via la 25ª stagione con il 121 ° evento mensile — uno dei percorsi più longevi e coerenti nell’ecosistema dell’innovazione del Mezzogiorno. Location inedita: via Diaz 8, a pochi passi dalla metro Toledo e dalla Linea dell’Arte, nel cuore pulsante di Napoli. Ad ospitare l’evento sarà DIAZZ, progetto ibrido tra ospitalità, design sostenibile e inclusione sociale, con architettura firmata da Anna Teresa Alfieri e anima KLARC Cooperativa Sociale. L’ingresso è gratuito, ma questa edizione è su prenotazione. Prenota il tuo posto: www.nastartup.itrsvp Ritorno alle origini: il palco è tutto napoletano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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