Nascondeva oltre 50 grammi di cocaina nella biancheria intima | arrestato 39enne

Un uomo di 39 anni è stato arrestato nei giorni scorsi nel comune di Aci Catena con oltre 50 grammi di cocaina nascosti nella biancheria intima. L’arresto è il risultato di un’operazione condotta dalla polizia, che ha effettuato controlli mirati nella zona nell’ambito di un piano specifico della questura di Catania per contrastare il traffico di droga. L’uomo è stato portato in carcere.

La polizia ha condotto, nei giorni scorsi, una mirata attività antidroga nel comune di Aci Catena, nell’ambito di uno specifico piano d’intervento della questura di Catania per contrastare il fenomeno della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti.Durante le verifiche, i poliziotti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Operazione antidroga ad Aci Catena: arrestato 39enne con oltre 50 grammi di cocainaABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli della Polizia contro lo spaccio di droga La Polizia di Stato ha intensificato nei giorni scorsi le attività di... Nascondeva 31 grammi di cocaina, 37enne straniero arrestato a Finale EmiliaUn panetto di cocaina da 31 grammi e un inutile tentativo di fuga tra le vie del centro. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Spaccio di droga nel centro cittadino: arrestato un giovane, sequestrati stupefacenti e denaro; In casa nascondeva pistola e munizioni insieme a 82mila euro e 190 chili di droga: arrestato un 20enne; Nascondeva cocaina nel sottotetto, arrestato dai Carabinieri. Cocaina nascosta in un mattone nel sottotetto, arrestato dai carabinieriNascondeva 50 grammi di cocaina, suddivisi in nove involucri termosaldati e già pronti per la vendita al dettaglio, all'interno di un vano ricavato in un mattone nel sottotetto di casa, oltre a circa ... ansa.it Lancia a terra più di 50 grammi di cocaina e si nasconde tra le auto parcheggiate: arrestatoCiserano. Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della Tenenza di Zingonia. Nel pomeriggio di martedì 17 marzo i militari hanno tratto in ... bergamonews.it Sembrava un normale vassoio di profitterol, ma nascondeva un segreto da oltre 200 grammi di cocaina.Durante un controllo in località Angitola, la Polizia di Stato ha fermato un uomo che, oltre a una modica quantità di sostanza nascosta in auto, trasportava u facebook VIDEO | Nascondeva oltre trenta chili di droga in un garage, 43enne arrestato dai carabinieri x.com