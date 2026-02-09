Nascondeva 31 grammi di cocaina 37enne straniero arrestato a Finale Emilia

La polizia ha arrestato un uomo di 37 anni di origini nordafricane a Finale Emilia. Durante un controllo, i carabinieri hanno trovato un panetto di 31 grammi di cocaina nascosto addosso a lui. Quando hanno tentato di fermarlo, il uomo ha cercato di scappare tra le vie del centro, ma è stato subito bloccato. La notte si è conclusa con l’arresto e il sequestro della droga.

Approfondimenti su Finale Emilia Nascondeva in casa 11 grammi di cocaina, pregiudicato 23enne arrestato Un giovane di 23 anni di Acese è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato trovato in possesso di 11 grammi di cocaina, occultati sia nell'abitazione che nell'auto. Bagno a Ripoli: nascondeva in casa un arsenale di bombe carta e cocaina, arrestato 37enne Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Bagno a Ripoli dopo il ritrovamento di un vero e proprio arsenale di bombe carta e cocaina nella sua abitazione.

