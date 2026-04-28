Nasce l’International Walking Day | il diritto di muoversi a piedi

Il 28 aprile 2026 si terrà per la prima volta l’International Walking Day, un’iniziativa promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità e dall’Unece. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza di muoversi a piedi, coinvolgendo persone di diverse nazioni. In Europa, la sfida Walk15 mira a raccogliere 50 milioni di passi di cittadini provenienti da vari paesi, con l’intento di promuovere stili di vita più attivi.

? Cosa sapere Il 28 aprile 2026 nasce l'International Walking Day promossa da OMS e Unece.. La sfida europea Walk15 punta a raccogliere 50 milioni di passi in tutto il continente.. Il 28 aprile 2026 segna la nascita dell’International Walking Day, la nuova giornata globale dedicata al camminare promossa nell’ambito del programma paneuropeo The Pep per trasporti, salute e ambiente. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l’OMS e l’Unece, inserendosi nel decennio delle Nazioni Unite dedicato al trasporto sostenibile che si estenderà fino al 2035. In Italia, il Movimento diritti dei pedoni guida la campagna nazionale, supportato da una rete di organizzazioni attive per la mobilità sostenibile, lo spazio pubblico e l’ambiente.🔗 Leggi su Ameve.eu

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