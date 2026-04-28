È stata annunciata la creazione della Rete Italiana delle Città Circolari, un nuovo network che coinvolge diverse città italiane, tra cui Firenze, Livorno, Lucca e Capannori. La rete si propone di promuovere iniziative e progetti legati alla sostenibilità urbana e all’economia circolare. Tra le città aderenti, Capannori si distingue come un’eccezione nel quadro complessivo del progetto.

FIRENZE – Ci sono anche Firenze, Livorno, Lucca e Capannori tra i fondatori della neonata Rete Italiana delle Città Circolari. L’iniziativa, presentata ufficialmente a Genova in occasione della sessione inaugurale del Circular City Forum 2026, mira a unire le forze delle amministrazioni locali italiane per accelerare la transizione verso modelli di sviluppo urbano inclusivi, resilienti e improntati alla sostenibilità. Nel panorama delle quindici realtà nazionali che hanno aderito al progetto, promosso dal capoluogo ligure in collaborazione con Italia Circolare, spicca la particolarità del territorio lucchese. Capannori, infatti, rappresenta l’unica municipalità all’interno del network a non essere un capoluogo di provincia.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Nasce il network nazionale delle città sostenibili: asse strategico per Firenze, Livorno e Lucca. L’eccezione Capannori

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